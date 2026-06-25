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DocMorris sacrifie 100 postes sur l’autel de l’IA

Keystone-SDA

DocMorris va biffer une centaine de postes de travail à l'échelle du groupe. Cette coupe s'inscrit dans le cadre du déployement d'une stratégie privilégiant l'intelligence artificielle et visant à réaliser dès l'an prochain des économies de 15 millions de francs.

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1 minute

(Keystone-ATS) Dans l’immédiat, la manoeuvre générera un coût unique de 5 million, comptabilisé sur le trimestre finissant. L’apothicaire en ligne thurgovien, concentré sur le marché allemand, s’engage dans son communiqué jeudi à respecter les obligations légales locales.

L’entreprise en profite pour assurer avoir observé une croissance de ces recettes en glissement trimestriel sur la période d’avril à fin juin, sans avancer pour l’heure d’indication quantifiée. De plus amples détails à ce sujet seront communiqués le 15 juin, avant une présentation officielle des résultats semestriels et des perspectives pour la suite de l’exercice agendée au 15 août.

DocMorris avait engrangé sur les trois premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de 318,1 millions de francs, assorti d’une perte opérationnelle ajustée de 6,3 millions.

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