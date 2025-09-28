Droits politiques communaux facilités pour les étrangers: c’est non

Keystone-SDA

La population vaudoise a envoyé dimanche un signal négatif sur le droit de vote pour les étrangers. Elle s'est exprimée contre un raccourcissement du délai d'attente des étrangers vivant dans le canton pour pouvoir voter et être élus au niveau communal.

(Keystone-ATS) Ce délai ne passera donc pas de dix ans à cinq ans pour l’exigence de résidence en Suisse. Pour l’exigence de résidence dans le canton même, les trois ans minimum requis, eux, ne changeaient pas.

Le résultat est finalement très clair: le non a remporté le 56,07% des suffrages contre 43,93% pour le oui. Le taux de participation s’est élevé à 45,95%.

La Constitution vaudoise exige que les ressortissants étrangers résident en Suisse depuis dix ans au moins et soient domiciliés dans le canton depuis trois ans au moins. Le projet de décret gouvernemental découlait d’une initiative parlementaire du député de la gauche radicale Hadrien Buclin.

Le texte de l’élu d’Ensemble à gauche & POP (EP) demandait de raccourcir ces délais à un séjour minimum de cinq ans en Suisse et d’un an sur sol vaudois. Le Conseil d’Etat s’était prononcé en faveur de cette modification constitutionnelle. La commission chargée d’examiner le projet avait, elle, accepté un compromis, soit de raccourcir le délai minimal de résidence en Suisse de dix à cinq ans, mais de garder celui dans le canton à trois ans.