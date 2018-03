Droits d’auteur

L'Union syndicale suisse veut de vraies hausses de salaire 19. août 2008 - 10:59 L'Union suisse syndicale (USS) formule ses revendications dans la perspective des négociations salariales pour 2009. Elle réclame la pleine compensation du renchérissement ainsi que des hausses réelles de salaire comprises entre 1,5 et 2% pour tout le monde. L'ampleur de la composante réelle doit dépendre de la situation dans les branches et dans les entreprises, a fait savoir mardi devant la presse à Berne la centrale syndicale. L'inflation en Suisse a subi ces derniers mois une forte poussée sous l'effet notamment de la flambée des prix du pétrole. Pour mémoire, le taux annuel de renchérissement a atteint 3,1% en juillet, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il s'agit là d'un niveau inconnu depuis près de quinze ans. Créée en 1880, l'Union syndicale suisse est la plus grande organisation faîtière des syndicats. Elle regroupe seize syndicats représentant environ 380'000 membres.