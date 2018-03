Leica Geosystems passe à l'offensive

Ce contenu a été publié le 30 juin 2005 14:48 30. juin 2005 - 14:48

Patron de Leica Geosystems, Hans Hess repousse sa démission. (Keystone)

Face à l’OPA hostile du suédois Hexagon, le fabricant suisse d’appareils de mesure propose un rachat de ses propres actions pour 100 millions de francs.

Leica Geosystems précise que cette opération se fera pour autant que son indépendance soit assurée.

Le fabricant st-gallois d'appareils de mesure Leica Geosystems est bien décidé à contrer le raid de son concurrent suédois Hexagon. Et pour se protéger, quoi de plus efficace que l’attaque...



Cette opération de rachat de 10% de son capital (100 millions de francs) est présentée par la firme elle-même comme «une démonstration de plus de sa focalisation sur la création de valeur pour les actionnaires».



Dans l'hypothèse d'une poursuite des activités en solo, les actionnaires se verront aussi proposer un dividende de 4 francs, le premier versé par le groupe.



Leica assure avoir les moyens de sa politique, puisqu'il prévoit de générer 300 millions de cash-flow libre au cours des trois prochaines années.



Une précision toutefois: tous les fonds du fabricant ne seront pas redistribué. Leica précise vouloir conserver «une flexibilité significative» pour procéder à des acquisitions qui lui apporteraient de la valeur ajoutée.

Sur le management

Leica Geosystems bande ses muscles mais veut aussi rassurer les investisseurs au sujet de son management. Son patron Hans Hess avait annoncé sa démission le 9 juin dernier, quatre jour avant qu'Hexagon ne dévoile son projet d'offre publique d'achat (OPA). Ce départ est désormais repoussé à la fin de l'année au plus tôt



Hans Hess gardera «en tous les cas son poste jusqu'à ce que son successeur soit en mesure de mener à bien la conduite de la compagnie pendant sa prochaine phase de croissance», assure la firme helvétique.



Et comme convenu dès le départ, Hans Hess continuera en outre à oeuvrer pour Leica Geosystems par la suite, en siégeant au conseil d'administration.



Sur le plan opérationnel, la firme présente de nouveaux objectifs, à plus long terme. Se basant sur ses «performances récentes exceptionnelles», elle estime être en mesure d'accroître ses ventes de 10% annuellement jusqu'en 2009.



Lors de sa récente conférence de presse de bilan, une attente de même ampleur avait été évoquée, mais pour 2005 seulement. Du reste, ces perspectives de croissance n'allaient pas jusqu’ici au-delà de 2007.

Refus catégorique

En termes chiffrés toujours, Leica Geosystems assure désormais vouloir réaliser une marge d'exploitation avant dépréciations et amortissements (EBITDA) de 20% en 2009 (16,6% en 2004).



Pour rappel, l'OPA d'Hexagon sur l'entreprise st-galloise va démarrer le 11 juillet prochain. Les Suédois proposent 440 francs par action, ce qui valorise Leica Geosystems à 1,1 milliard de francs.



Une fois encore jeudi, les responsables suisses ont réitéré leur recommandation, unanime, de rejeter cette proposition. En résumé, ils l’estiment à la fois insuffisante sur le plan financier et, à terme, moins rémunératrice que la poursuite de l’activité en solo.



Faits Leica Geosystems est présent dans 21 pays et est représenté dans 100 pays. Il emploie près de 2500 personnes et son siège est à Heerbrugg (Saint-Gall).

Leica Geosystems est le numéro deux mondial des instruments de mesure (surface de la terre, montagnes, villes et bâtiments).

Hexagon emploie quelque 6400 collaborateurs dans 25 pays et son siège se trouve à Stockholm (Suède). Fin de l'infobox

En bref - Avec un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de francs, le groupe technologique suédois Hexagon est deux fois plus important que Leica Geosystems, qui a réalisé 773 millions durant l’exercice 2004/2005.



- Le groupe suédois a enregistré un bénéfice de 61 millions de francs, contre 50,6 millions pour Leica Geosystems. Fin de l'infobox

