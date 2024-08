Elèves, parents et enseignants plutôt contents de l’école genevoise

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) A Genève, une vaste enquête menée auprès des élèves, des parents et du personnel du Département de l’instruction publique (DIP) montre un taux de satisfaction plutôt élevé par rapport à l’école. Ces résultats “encourageants” selon le DIP, ont été révélés jeudi.

Au total 37’679 familles et 53’359 élèves ont répondu à un questionnaire lancé au printemps dernier et qui visait à savoir comment allait l’école. Le taux de participation a atteint 50% pour les familles et 68% pour les élèves, ce qui constitue “un succès notable” pour cette démarche inédite par son ampleur.

Lancé par la conseillère d’Etat Anne Hiltpold, le sondage mené auprès des usagers sert de baromètre. “Ce n’est pas un programme politique”, a insisté la cheffe du DIP. Les résultats montrent que 82% des élèves du primaire sont satisfaits par rapport à leur scolarité. Le pourcentage descend à 55% au cycle d’orientation, un âge où le rapport à l’école est plus compliqué, pour remonter ensuite à 63% à l’enseignement secondaire II.