Emirates commande des Boeing valant 38 milliards de dollars

Keystone-SDA

Le groupe Emirates, propriétaire de la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, a annoncé lundi, au premier jour du Salon aéronautique de Dubaï, avoir commandé 65 appareils Boeing 777X pour une valeur de 38 milliards de dollars (30,2 milliards de francs).

(Keystone-ATS) Les livraisons devraient commencer à partir du deuxième trimestre 2027 dans le cadre de ce contrat, qui inclut également 130 moteurs GE9X de General Electric.

«C’est un engagement à long terme qui soutient des centaines de milliers d’emplois manufacturiers à haute valeur ajoutée», a commenté le dirigeant d’Emirates, Cheikh Ahmed ben Saeed Al Maktoum, lors d’une conférence de presse.

Emirates, basée à Dubaï, la compagnie aérienne la plus rentable au monde, était déjà le plus important client du Boeing 777.

Elle a maintenant 315 avions gros-porteurs ou long-courriers Boeing en commande. La compagnie a exprimé sa frustration face aux retards répétés de livraisons du 777X, qui avaient déjà été repoussées de 2025 à 2026.