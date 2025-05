En Valais, le week-end de l’Ascension rime avec Caves ouvertes

Comme c'est devenu la coutume, les Caves Ouvertes des vins du Valais ont lieu à l'occasion du week-end de l'Ascension. Cette année, la manifestation se déclinera de jeudi à samedi, de 11 à 18h. Deux cent trente-huit caves seront de la partie.

(Keystone-ATS) Ce millésime 2025, le 19e du genre, se déroulera de Vouvry, dans le Chablais, et à Naters, dans le Haut-Valais. L’occasion de mettre en valeur la grande diversité de terroirs et de cépages qui composent la viticulture valaisanne.

« Cet événement de dégustation offre la possibilité de consommer des produits locaux et de les acheter directement à celles et ceux qui en vivent », rappelle l’Interprofession de la vigne et du vin (du Valais IVV). « Pour les caves, ce rendez-vous annuel représente une importante source de revenus et l’occasion de fidéliser une nouvelle clientèle. » Le tout en promouvant les circuits courts.

Selon l’IVV, la part d’habitants d’autres cantons qui devraient se déplacer en Valais pour ces Caves ouvertes devrait être importante, a l’instar de ces dernières années.

Outre la partie dégustation, certaines régions viticoles proposent des activités, comme la visite éclaire du Musée du Vin à Salquenen, la découverte des oiseaux de la vigne à Saillon.

Des solutions de mobilité douce sont organisées localement (petit train touristique, bus navettes). Les voyages qui se rendront à la manifestation en train bénéficieront de billets dégriffés sur la ligne RegionAlpes Brigue – Saint-Gingolph.