Expert engagé pour le projet de complexe aquatique à Fribourg

Keystone-SDA

La Ville de Fribourg engage un expert pour conduire le projet de complexe aquatique à 100 millions, avec une piscine couverte de 50 mètres, sur le site des anciens abattoirs. Il s'agit de Jean-Frédéric Python, directeur de la Compagnie des chemins de fer du Jura (CJ) jusqu'en août dernier.

(Keystone-ATS) Jean-Frédéric Python aura pour mission de porter cet «ambitieux projet immobilier et sportif», en assurant la coordination entre les nombreux acteurs impliqués, a fait savoir vendredi la Ville de Fribourg. Le Fribourgeois âgé de 59 ans est engagé en tant que directeur de projet immobilier et sportif, précise le communiqué.

La future piscine H2léO comprendra un bassin de 50 mètres, avec huit lignes d’eau. L’infrastructure, qui nécessite un investissement de quelque 100 millions de francs, avec une subvention cantonale de 15 millions, permettra d’accueillir des compétitions nationales et de répondre aux besoins scolaires, sportifs et du grand public.

Entité tierce

Vu l’ampleur du projet et l’intérêt marqué des tiers consultés, le Conseil communal envisage de confier la suite des travaux à une entité tierce, à définir et à créer, rappelle le communiqué. Ce modèle de gouvernance comptera parmi ses objectifs l’instauration initiale d’un «partenariat fructueux» entre les parties prenantes.

Il s’agira «d’assurer une maîtrise, notamment financière, par la Ville». Sept ans «au minimum» seront nécessaires pour réaliser la piscine après la création de l’entité tierce. Le périmètre en question et le projet devront aussi faire l’objet d’un plan d’aménagement de détail (PAD) et d’un concours d’architecture.