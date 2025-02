Explosion à Taïwan: quatre morts, la piste du gaz évoquée

Keystone-SDA

Au moins quatre personnes ont été tuées et 26 blessées par une puissante explosion dans un centre commercial jeudi à Taïwan, ont annoncé les pompiers. Ils suspectent un drame provoqué par une fuite de gaz.

(Keystone-ATS) Les équipes de secours ont été dépêchées après l’explosion qui s’est produite dans l’espace de restauration au 12e étage du centre commercial Shin Kong Mitsukoshi, dans la ville de Taichung (centre), a annoncé l’Agence nationale des incendies. Le site était fermé pour cause de travaux au moment de l’explosion, a précisé l’agence.

Une victime décrite dans un premier temps comme ne « montrant pas de signe de vie » a été réanimée et ajoutée au compte des personnes blessées.

Selon le chef des pompiers de Taichung, Sun Fu-you, l’explosion semble avoir été provoquée par une fuite de gaz, mais il n’est pas sûr qu’elle était liée aux travaux de construction. Les pompiers ont demandé à la population de rester à l’écart du site de la catastrophe.

Sept personnes d’une même famille originaire de Macao ont été frappées par la chute de débris alors qu’elles quittaient le centre commercial, a déclaré un responsable de l’hôpital à la presse: parmi elles, deux grands-parents sont décédés, et cinq autres membres de la famille ont été blessés, dont un enfant de deux ans grièvement atteint à la tête.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et vérifiées par l’AFP montrent le moment de l’explosion. On y voit d’importants débris tombant dans la rue et de la poussière s’échappant de l’intérieur du bâtiment.

Comme un « tremblement de terre »

Les étages 9 à 12 ont été affectés, a indiqué l’agence des incendies, tandis que 200 personnes ont été évacuées.

Le président de la chaine de centre commerciaux Shin Kong Mitsukoshi, Richard Wu, s’est dit « très choqué et très triste ». « Nous ferons de notre mieux pour assumer toutes les responsabilités pour les parties dont nous sommes responsables », a-t-il déclaré à la presse sur place.

« Je travaillais dans le bâtiment de la mairie vers 11h30 (04h30 en Suisse) et, comme il se trouve juste à côté du grand magasin Shin Kong Mitsukoshi, j’ai ressenti une secousse », a raconté la maire de la ville, Lu Shiow-yen.

Au total, 56 véhicules de pompiers et 136 personnes, un chien et un drone ont été mobilisés pour les opérations de recherche et de sauvetage, a indiqué l’agence.

« Il y a eu une secousse et mon lit tremblait », raconte à l’AFP Liao Yu-fu, 26 ans, habitant proche du lieu de l’explosion. Réveillé de sa sieste par l’explosion, il a cru qu’un « avion s’était écrasé sur une maison ».

« Au début, nous avons cru à un tremblement de terre », a déclaré de son côté à la chaîne de télévision locale TVBS une femme qui se trouvait au sixième étage du magasin au moment du drame. « Lorsque j’ai descendu les escaliers, il y avait des bris de verre à tous les étages, à l’entrée de l’ascenseur. Tous les étages sont touchés ».

Selon la maire, l’explosion a touché une vaste zone et au moins un passant figure parmi les victimes.