Fin de restauration pour l’église Sainte Marie d’Hauterive (FR)

Keystone-SDA

La restauration de l’église abbatiale Sainte Marie d'Hauterive (FR) est terminée au terme de quatre ans de travaux. Le vaste chantier, dont le budget de 9,6 millions de francs a été respecté, a mobilisé une centaine d’ouvriers, d’artisans et d’artistes.

4 minutes

(Keystone-ATS) Construite en 1150 et protégée en tant que bien culturel d’importance nationale depuis 1896, la bâtisse a profité d’une restauration complète, a indiqué vendredi la Fondation d’Hauterive présidée par l’ancien conseiller d’Etat Georges Godel. Notamment grâce au programme de relance post-Covid de l’économie fribourgeoise.

Le trésor architectural et historique continuera donc de témoigner du patrimoine suisse auprès des générations futures, se sont réjouis les intervenants lors de la conférence de presse. L’église sera d’ailleurs ouverte au public les 13 et 14 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Initiée en 2021 par la fondation et le Service des biens culturels du canton, la restauration complète de l’église abbatiale a été achevée dans les délais. Le solde du financement a été assumé par les subventions de la Confédération, de la Loterie romande, de la Communauté des Frères et des Amis d’Hauterive.

Proximité accrue

La restauration a touché l’enveloppe extérieure de l’église Sainte Marie, les fresques, les vitraux et les stalles, alors que les installations techniques ont été mises à jour et le confort technique a été amélioré. La rénovation offre en outre aux moines cisterciens et aux fidèles un nouvel espace liturgique.

Dès les prémices de la restauration, les moines d’Hauterive avaient émis le souhait de se rapprocher des fidèles et de constituer une « assemblée célébrante », selon l’esprit du Concile Vatican II, note le communiqué. Or le premier projet d’espace liturgique a été refusé par la Commission fédérale des monuments historiques en 2018.

Ce dernier prévoyait de déplacer les stalles pour assurer une plus grande proximité avec les fidèles. Le second projet, façonné par l’architecte français de renommée internationale Jean-Marie Duthilleul, permet de conjuguer la volonté des moines et les impératifs de la protection du patrimoine.

Sublimer l’espace

Finalement, seuls les autels baroques, placés devant les stalles au 18e siècle, ont été déplacés. Les fidèles vont désormais accompagner les moines dans leur progression de la nef jusqu’au choeur, en passant par les stalles. Les bancs sont parallèles à l’axe de la nef, comme c’était le cas aux origines romanes de l’abbatiale.

Datant de 1482, les stalles de l’église ont été démontées et restaurées pièce par pièce. Elles ont révélé de rares décors peints de l’époque de la Renaissance sur leur dos, qui étaient jusqu’alors cachés par les autels baroques. Les stalles ont été remontées à l’identique et les peintures sont désormais mises en valeur.

L’espace liturgique est illuminé par la grande verrière, qui avait subi d’importants dégâts lors de la rénovation baroque de l’église entre 1755 et 1775. La partie inférieure manquante de la verrière, qui était fermée par des bouchons de molasse, a été complétée par la création « Laudes », de l’artiste fribourgeoise Catherine Liechti.

Inauguration en septembre

L’oeuvre originale, élaborée avec le maître verrier Pascal Moret, est une « prouesse » dans l’art du vitrail. L’artiste y propose une structure géométrique « inédite » découverte par des mathématiciens en 2023. La chapelle latérale gothique Saint-Nicolas, édifiée dès 1320, retrouvera quant à elle sa fonction de lieu de recueillement.

Auparavant vide, humide et fermée au public, cette chapelle est aujourd’hui dotée d’un mobilier liturgique contemporain. Ses peintures, situées aux murs et au plafond, ont aussi été restaurées. Le lieu est désormais destiné à la prière individuelle ou en petit groupe.

Une inauguration officielle de l’église se déroulera par ailleurs le 4 septembre, en présence du monde politique.