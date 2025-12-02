Fin des travaux de modernisation de la gare de Moutier

Keystone-SDA

Les travaux de modernisation de la gare de Moutier (BE), qui ont coûté environ 37 millions de francs, sont terminés. De nouvelles rampes permettent d'accéder aux quais, qui ont été rehaussés.

(Keystone-ATS) Les travaux ont commencé en mars 2024. Ils avaient pour but d’améliorer le confort des 3800 voyageurs quotidiens, indiquent mardi les CFF dans un communiqué.

Parmi les principales améliorations, on compte la mise à nouveau des quais, à la hauteur standard de 55 centimètres, ce qui permet d’accéder aux trains de plain-pied. Quatre nouvelles rampes d’accès aux quais ont également été aménagées et l’une des marquises a été prolongée.

Différents travaux de génie civil ont également eu lieu. Si la gare modernisée est désormais en service, les derniers travaux ferroviaires vont se poursuivre jusqu’au printemps prochain.