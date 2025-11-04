Forte augmentation du nombre de morts sur les routes suisses

Keystone-SDA

Le nombre de morts sur les routes suisses a bondi d'un tiers ces cinq dernières années, déplore mardi le Bureau de prévention des accidents (BPA). L'organisation exige une politique de sécurité routière cohérente et un engagement commun de tous les acteurs du domaine.

3 minutes

(Keystone-ATS) En 2024, 250 personnes ont perdu la vie sur les routes suisses. La sécurité routière pâtit des décisions parlementaires, estime le BPA dans un communiqué. Par exemple, à la suite de l’abaissement de l’âge minimum requis pour conduire une moto, le nombre d’accidents graves a plus que doublé chez les motards et motardes de moins de 18 ans.

Le vélo électrique fait des dégâts

Le Conseil européen pour la sécurité des transports (ETSC) a comparé la différence entre 2019 et 2024. «Cette augmentation de 34% sur cinq ans ne peut être justifiée par une hausse du trafic», a poursuivi le BPA. «Seul le vélo électrique a considérablement gagné en importance en tant que moyen de transport durant cette période. Et avec ce moyen de transport, le nombre de décès a grimpé de 127%.»

Les motards, tous âges confondus, sont aussi plus nombreux à avoir laissé leur vie sur le bitume avec une hausse de 57% en cinq ans. Suivent les piétons (+38%), les conducteurs de voiture et les vélos standards (+25%).

Baisse sur les routes européennes

Ces chiffres étonnent après des années de baisse, d’autant plus que le nombre de tués sur les routes baisse dans la plupart des pays européens, indique le BPA. La hausse est de 34% en cinq ans en Suisse. La moyenne européenne, elle, a baissé de 12% dans le même temps, selon le rapport de l’ETSC, cité dans le communiqué.

«Il existe des mesures efficaces, mais elles ne peuvent être mises en œuvre que si la volonté politique est présente», a dit Mario Cavegn, chef du domaine Circulation routière au BPA, dans le communiqué. Sans le soutien politique, l’objectif fixé par l’Office fédéral des routes (OFROU) – réduire le nombre de décès sur les routes à 100 d’ici 2030 – sera difficilement atteignable, souligne le BPA.

Parmi ces mesures «fortes», le BPA souligne qu’en plus de relever l’âge des jeunes motards, d’autres pays favorisent la limitation à 30 km/h, alors que la Suisse est hésitante. Un autre exemple serait la décision de rendre obligatoire le port du casque à vélo pour les enfants.

Selon le rapport «Ranking EU Progress on Road Safety» de l’ETSC, le nombre de décès sur les routes en Suisse est le plus mauvais d’Europe. La moyenne européenne a diminué de 12%, précise le BPA. Sur une période de dix ans, la tendance reste également décevante: +2,9 % en Suisse contre -17 % pour la moyenne européenne.

Paradoxalement, les routes suisses restent sûres en comparaison internationale si l’on compare les indicateurs du nombre d’accidents graves par million d’habitants ou par milliards de km parcourus, selon le rapport de l’ETSC.