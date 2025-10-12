Fribourg: le MHNF prépare le déménagement de sa baleine naturalisée

Keystone-SDA

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF), qui a fêté son bicentenaire l'an passé, se prépare au déménagement de sa célèbre baleine naturalisée. A fin 2028, l'institution accueillera le public dans son nouveau bâtiment à la route des Arsenaux, à Fribourg.

2 minutes

(Keystone-ATS) Star incontestée du MHNF, la baleine, naturalisée il y a plus de 170 ans, a rejoint la collection du musée en 1882 avec d’autres objets provenant d’un musée maritime itinérant. Elle sera le tout premier objet à prendre ses quartiers dans le nouveau bâtiment, dont les travaux de gros oeuvre seront achevés au début de l’été 2026.

Le déménagement représente un «défi majeur», a rappelé vendredi le MHNF. D’une part, avec ses 12 mètres de longueur, la baleine est l’un des plus grands objets de la collection. D’autre part, des mesures de conservation particulières sont nécessaires pour éviter tout dommage durant le transport, puis son stockage.

Fête et concours

Afin de préparer le déménagement, la salle consacrée à la baleine et aux vertébrés du monde sera définitivement fermée au public au début mars 2026. Sous la devise «Bis bald baleine!», le musée organisera une grande fête d’au revoir le 28 février prochain avec des jeux, des visites guidées, de la musique et de la restauration.

Ce sera l’occasion pour toutes et tous de lui souhaiter «bon vent», relève le communiqué du MHNF. D’ici là, celles et ceux qui veulent déjà rendre hommage au géant des mers peuvent le faire à travers le concours «Notre baleine en miniature». Le défi: créer une représentation libre en trois dimensions de la baleine.

Pour toutes et tous

Le concours est ouvert à toutes les classes d’âge et il est possible d’y participer en solo, en groupe ou avec sa classe. Un jury décernera des prix «attractifs» à chaque catégorie et attribuera deux grands prix: l’exposition des deux oeuvres les plus marquantes dans le foyer et la salle de médiation culturelle du nouveau musée.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire du 3 au 23 novembre 2025, a indiqué le MHNF. La date limite de dépôt des oeuvres est le 8 mai 2026. Toutes les oeuvres soumises seront présentées du 13 juin au 25 octobre 2026 dans la grande salle d’exposition temporaire du musée.