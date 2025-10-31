Fribourg: nouveau guichet pour ouvrir un DEP

Le canton de Fribourg dispose d'un nouveau guichet pour ouvrir un dossier électronique du patient (DEP). Il a été ouvert sur le site de l'Hôpital fribourgeois (HFR) à Riaz et s'ajoute à ceux déjà existants à l'HFR de Fribourg et à l'Hôpital intercantonal de la Broye à Estavayer.

(Keystone-ATS) «Ce nouvel emplacement vise à faciliter l’accès à cet outil de santé essentiel aux citoyens et citoyennes de la région bulloise», indique vendredi la Direction de la santé et des affaires sociales. La procédure, entièrement gratuite, nécessite une pièce d’identité et un smartphone avec accès à un e-mail.

Depuis le début du déploiement du DEP, le canton de Fribourg, qui fait partie de la communauté CARA, a vu «un progrès encourageant» dans l’ouverture des dossiers, poursuit le communiqué. Il compte à ce jour plus de 4000 DEP enregistrés, contre 500 en octobre 2023.