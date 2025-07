Fribourg dévoile sa planification de l’infrastructure écologique

Keystone-SDA

Le canton de Fribourg présente sa planification de l’infrastructure écologique (IE). Outil "dynamique" de coordination sur le plan territorial, celle-ci doit assurer une mise en place cohérente des mesures favorables à la biodiversité aux emplacements les plus pertinents.

(Keystone-ATS) « A l’image de notre société, la faune et la flore fonctionnent aussi grâce à des infrastructures », ont relevé jeudi à Fribourg le président du Conseil d’Etat Jean-François Steiert, chargé de l’environnement et des infrastructures, et son collègue Didier Castella, à la tête de l’agriculture. Le document est inédit.

Fribourg a établi un premier rapport instaurant une planification, une mise en oeuvre et un suivi coordonnés de l’IE. Les efforts accomplis depuis plus de 30 ans dans le domaine de la protection de la nature et du paysage ont permis de freiner la perte de la biodiversité, mais pas d’inverser la tendance, précise le communiqué.

Ordre supérieur

Un constat qui nécessite une planification « d’ordre supérieur », avec l’idée d’une infrastructure écologique. L’objectif consiste à « atteindre une biodiversité fonctionnelle et résiliente ». Le principe est de mettre à disposition des surfaces suffisantes et réparties sur l’ensemble du territoire.

La mise en oeuvre est prévue par étapes et sur le long terme. Elle suit en principe trois grands axes: préserver l’existant, améliorer et entretenir les milieux ainsi que compléter les surfaces. La planification répond à une obligation de la Confédération donnée dans le cadre de la convention-programme nature 2020-2024.

La démarche fait également partie des objectifs principaux de la Stratégie cantonale biodiversité adoptée par le Grand Conseil en 2023. Elle a été élaborée en suivant le guide de travail de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), avec un comité de pilotage et un comité de projets internes.

Question d’équilibre

Le rapport révèle les surfaces actuelles et les surfaces additionnelles potentielles qui devraient bénéficier de mesures de promotion. Les 17,3% de surfaces disposant d’un statut de protection doivent ainsi être complétées par 11,5% de surfaces supplémentaires, dont l’emplacement, les objectifs et le statut restent à définir.

Résultats et constatations du rapport montrent encore que les domaines forestier et agricole contribuent tous deux « fortement » à l’IE, non seulement via les objectifs déjà définis, mais également via les mesures existantes. La mise en oeuvre de l’IE dans ces deux secteurs visera essentiellement à valoriser et optimiser l’existant.

Pour le milieu bâti, un effort « considérable » reste à fournir, notamment pour trouver, voire rétablir un équilibre entre les domaines et garantir la fonctionnalité à long terme des milieux. Le rapport sera remis à l’OFEV pour prise de position, avant de servir de départ à l’intégration de l’IE au Plan directeur cantonal.