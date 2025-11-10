Fribourg se dote d’un poste d’infirmier cantonal

Keystone-SDA

Fribourg se dote d'un poste d'infirmier cantonal, qui aura pour tâche d’assurer une vision globale et cohérente des soins infirmiers dans le canton. Cette action est une des mesures de mise en oeuvre de l'initiative fédérale "Pour des soins infirmiers forts".

(Keystone-ATS) Ce nouveau poste «s’impose comme une mesure structurante et confère une voix institutionnelle à une profession charnière dans le domaine de la santé», a indiqué lundi l’Etat de Fribourg. La mission principale de l’infirmière cantonale ou de l’infirmier cantonal sera d’assurer une vision globale, de valoriser la profession et de contribuer à son attractivité.

Référente stratégique auprès de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), des institutions de soins, des associations professionnelles et de la population, la personne sera également responsable du suivi de la concrétisation de l’initiative fédérale. Dans ce cadre-là, une cheffe de projet aussi a été engagée en 2024.

En lien avec l’initiative, Fribourg a prévu d’introduire un soutien financier durant la formation dans le domaine des soins infirmiers via des bourses. Le coût de cette mesure qui perdure jusqu’en 2033 est estimé à 11,4 millions de francs, dont 6,1 millions à la charge du canton.

Ce dernier va aussi promouvoir la formation pratique dans les établissements de soins et augmenter le nombre de places de formation. Le coût sur cinq ans de ces mesures qui concrétisent une partie de l’initiative sur les soins infirmiers forts est estimé pour l’Etat à 16,2 millions de francs.