La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Gaza: des membres suisses de la flottille sont rentrés en Suisse

Keystone-SDA

Huit participants suisses à la flottille pour Gaza sont arrivés dimanche après-midi à Genève. Ils disent avoir été traités de manière "inhumaine" et affirment être "très préoccupés" par le sort des militants encore détenus par Israël.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Nous sommes choqués par ce que nous avons vu et vécu», a déclaré l’un des militants suisses, dimanche après-midi dans le hall d’arrivée de l’aéroport de Genève, où environ 200 personnes étaient venues les accueillir.

Ce militant, prenant la parole au nom de ses camarades, a raconté que la flottille avait subi «une véritable attaque militaire» de la part de la marine israélienne. Il a ensuite évoqué des conditions de détention «inhumaines», affirmant qu’ils avaient été victimes «de tortures et d’exactions.»

Il n’a pas souhaité en dire davantage, tant que d’autres militants étaient encore emprisonnés. «Nous ferons une déclaration exhaustive à leur retour», a-t-il relevé, rappelant que plus de 300 membres de la flottille, dont 10 Suisses, étaient encore détenus. «Nous sommes très préoccupés par leur sort», a-t-il ajouté.

«Inaction» suisse critiquée

Le militant a aussi critiqué «l’inaction totale» du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) qui, selon lui, n’a quasiment rien entrepris pour les aider. A l’inverse, il a salué le soutien de la Turquie, qui a permis leur rapatriement via Istanbul.

Au total, 19 ressortissants suisses faisaient partie des plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille arraisonnée jeudi et vendredi au large de Gaza.

Outre les huit citoyens helvétiques rentrés dimanche par Genève, une autre avait atterri samedi à Zurich. Aux dernières nouvelles, les dix autres ressortissants suisses se trouvent encore au centre de détention de Ktzi’ot, dans le désert du Néguev.

Selon Annie Serrati, porte-parole de l’association Waves of Freedom (WOFA) et présente dimanche à l’aéroport de Genève, l’état de santé de ces dix Suisses serait «relativement bon». Elle a toutefois dit s’inquiéter de leurs conditions de détention, notamment en matière d’hygiène et d’accès à la nourriture et à de l’eau potable.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Benjamin von Wyl

Avez-vous confiance dans la capacité de votre pays à résister aux ennemis de la démocratie?

Les démocraties sont mises à rude épreuve; victimes d’attaques issues de l’intérieur comme de l’extérieur. Comment jugez-vous la situation dans votre pays?

Participez à la discussion
10 J'aime
46 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
38 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision