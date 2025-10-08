La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Gaza: les derniers membres de la flottille suisse sont rentrés

Keystone-SDA

Les dix derniers participants suisses à la flottille pour Gaza ont été rapatriés mercredi. Neuf personnes ont atterri à Genève alors que le dernier membre de l'aventure, un binational turc, est arrivé mardi en Turquie.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) A Genève-Aéroport, près de 300 manifestants ont accueilli les neuf militants suisses, selon un journaliste de Keystone-ATS présent sur place. Ils étaient munis de pancartes de soutien et ont entonné plusieurs slogans à la gloire de la flottille.

Ancien maire de Genève, Rémy Pagani figure dans les rapatriés du jour. A son arrivée, il a notamment remercié les manifestants pour l’accueil réservé à l’expédition. «Sans vous, on serait encore là-bas, traité comme des animaux et humiliés. Nous étions 14 entassés dans 23 m2», a déclaré Rémy Pagani.

La flottille suisse pour Gaza était composée de 19 membres, qui ont désormais tous été expulsés d’Israël. Le premier militant était rentré en Suisse samedi dernier à Zurich avant que huit autres personnes soient rapatriées dimanche à Genève.

