Genève lance la campagne de vaccination contre les virus hivernaux

Keystone-SDA

La campagne de prévention contre les virus respiratoires de l'hiver est lancée à Genève. Le Département de la santé (DSM) rappelle les gestes simples comme le lavage régulier des mains et recommande la vaccination contre le Covid-19 et la grippe pour les plus vulnérables.

3 minutes

(Keystone-ATS) Les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques sont concernées. Le coût des vaccins est usuellement pris en charge par l’assurance maladie de base, sous réserve de la franchise et de la quote-part, relève le DSM lundi dans un communiqué.

La vaccination contre le virus respiratoire syncytial (RSV), virus qui peut être responsable d’infections respiratoires sévères, est également recommandée aux personnes de plus de 75 ans et dès 60 ans en cas de maladie chronique. Son remboursement n’est pas pris en charge par la base, mais peut l’être par le biais des complémentaires.

Les personnes en contact avec des personnes vulnérables, en particulier le personnel de soins, sont également encouragées à se faire vacciner contre la grippe. Ce vaccin limite efficacement la transmission du virus à autrui. La vaccination contre les virus hivernaux est disponible en pharmacie et dans les cabinets médicaux.

Rappel des gestes simples

Le RSV est responsable chaque année de nombreux cas de bronchiolite chez les bébés, souligne le DSM. Cette saison, deux moyens sont disponibles pour les protéger: la vaccination de la future maman pendant la grossesse ou l’administration d’anticorps au bébé. Il est recommandé de choisir l’un ou l’autre des traitements préventifs pour protéger les bébés contre le RSV.

Et de manière générale, l’office cantonal de la santé rappelle les gestes simples qui permettent de se protéger des virus et de limiter leur circulation. Il faut régulièrement aérer les locaux, se laver les mains et porter un masque en cas de symptômes.

Forte hausse en Suisse

Lors de la dernière saison épidémiologique, de juin 2024 à mai 2025, le nombre d’infections respiratoires a augmenté de 46% par rapport à la saison précédente – et de 9% par rapport à celle de 2022/23 – en Suisse, selon les extrapolations du service de surveillance ambulatoire Sentinella publiée lundi dans le Bulletin de l’Office fédéral de la santé publique.

Selon Sentinella, l’évolution saisonnière de l’épidémie de grippe a retrouvé des valeurs proches d’avant 2020. La survenance du Covid-19 avait en effet perturbé la saisonnalité de la grippe, entraînant un aplatissement et un élargissement de la courbe des consultations.