Glencore tombe dans le rouge en 2024

Keystone-SDA

Le géant des matières premières Glencore a été moins rentable l'an dernier, selon des chiffres préliminaires. Le groupe zougois devrait au final annoncer une perte.

1 minute

(Keystone-ATS) Selon des chiffres annuels préliminaires, les recettes de Glencore devraient s’enrober de 6% à 231 milliards de dollars en 2024, a indiqué mercredi le groupe zougois dans un communiqué.

Toutefois, le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) ajusté a dégringolé de 16% à 14,4 milliards de dollars, alors que l’excédent d’exploitation (Ebit) a chuté de 33% à 6,9 milliards. Ce recul est attribué à la baisse du prix du charbon, partiellement compensée par les activités liées au charbon sidérurgique de la division Elk Valley Resources (EVR) et des bénéfices annuels plus élevés dans les activités liées au zinc.

Au final, il en résulte pour la multinationale une perte nette de 1,6 milliard.

Le conseil d’administration proposera de verser un dividende ordinaire de 0,10 cents par action. Le géant minier a également annoncé un programme de rachat d’actions d’un milliard de dollars.