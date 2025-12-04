La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Helvetia obtient les autorisations pour reprendre Caser

Keystone-SDA

Helvetia a obtenu l'approbation des autorités espagnoles pour la fusion entre Helvetia Seguros et Caser. Une fois la fusion juridique achevée, le groupe Helvetia continuera à travailler sur le rapprochement opérationnel et technologique, précise un communiqué jeudi.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les deux marques existeront en parallèle jusqu’en 2027, tandis que les réseaux de distribution d’agents et de courtiers des deux entités continueront à jouer un rôle central. La nouvelle société comptera plus de 2,5 millions de clients en Espagne et plus de 7000 collaborateurs, se positionnant ainsi parmi les dix plus grands groupes d’assurance du marché espagnol.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

