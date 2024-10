Un concours pour débarrasser les lacs suisses de leurs munitions

«Depuis des années, le Parlement demande régulièrement à la Confédération de s’attaquer enfin au problème des milliers de tonnes de munitions dans les lacs et d’éliminer les sites contaminés.

Mais jusqu’à présent, les experts de la Confédération sont à chaque fois parvenus à la conclusion que la récupération des munitions serait plus nocive pour la population et l’environnement que si on laissait simplement les munitions au fond du lac.

L’Office fédéral de l’armement veut certes clarifier une nouvelle fois, par le biais de ce concours d’idées inhabituel, s’il n’existe pas des méthodes douces et innovantes pour récupérer les munitions.

Mais il est fort possible qu’après ce nouvel examen, on en arrive encore à la même conclusion: laisser reposer les munitions au fond du lac est la méthode la plus sûre.

Un sauvetage pourrait aussi et surtout échouer pour des raisons financières. Les experts de la Confédération estiment que les coûts s’élèveront à plusieurs milliards».