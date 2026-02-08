La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Incendie au mémorial dédié aux victimes de Crans-Montana

Keystone-SDA

Le mémorial dédié aux victimes de Crans-Montana a pris feu tôt dimanche matin. Les pompiers dépêchés sur place ont rapidement maîtrisé l'incendie et personne n'a été blessé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Un incendie s’est déclaré vers 6 heures au mémorial, situé à la Rue Centrale, a annoncé la police cantonale valaisanne sur X. Interrogé par Keystone-ATS dimanche matin, un porte-parole de la police ne pouvait, pour l’instant, pas donner d’informations sur les causes de l’incendie. La police scientifique a été appelée sur place.

