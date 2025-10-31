Incendie meurtrier d’un hôtel en Turquie: 8 condamnés à perpétuité

Keystone-SDA

Huit personnes ont été condamnées à des peines de prison à perpétuité pour l'incendie d'un hôtel de montagne qui avait coûté la vie à 78 personnes dont trente-six enfants en janvier dernier, a annoncé vendredi le tribunal de Bolu, dans le nord de la Turquie.

(Keystone-ATS) Parmi les condamnés figurent le propriétaire et le directeur de l’établissement, dont l’enquête a fait apparaître les très nombreux manquements aux normes de sécurité, selon les médias turcs présents au procès.