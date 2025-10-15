Indonésie: nouvelle éruption d’un volcan sur l’île de Florès

Keystone-SDA

Le volcan Lewotobi Laki-Laki, situé sur l'île de Florès, dans l'est de l'Indonésie, est de nouveau entré en éruption à plusieurs reprises depuis mardi soir. Les autorités ont relevé le niveau d'alerte à son maximum.

2 minutes

(Keystone-ATS) La plus importante éruption du volcan de 1584 mètres de hauteur s’est produite mercredi à 01h35 (19h35 mardi en Suisse), projetant des matières volcaniques à dix kilomètres au-dessus de ses cimes, a indiqué l’agence de volcanologie nationale dans un communiqué.

Une première éruption mardi soir a projeté des cendres à neuf kilomètres au-dessus du sommet. Les éruptions sont survenues après que l’agence géologique a élevé mardi soir le niveau d’alerte du volcan au plus haut des quatre niveaux du système indonésien.

Perturbations attendues

Son directeur a recommandé aux résidents et touristes de rester à au moins six kilomètres du cratère et a appelé à la vigilance face à de possibles inondations provoquées par des coulées de boue ou de débris de matériaux volcaniques. Il a également prévenu que «les projections de cendre pourraient perturber les opérations aéroportuaires et les trajectoires de vol» des avions.

Les opérations ont été suspendues à l’aéroport de Maumere, situé à 60 km du volcan et qui assure des vols domestiques.

Le volcan était déjà entré en éruption en juillet, crachant une impressionnante colonne de 18 km de cendres, ce qui avait entraîné l’annulation d’une vingtaine de vols à l’aéroport de l’île de Bali, située à environ 800 km plus à l’ouest.

Laki-Laki, qui signifie «homme» en indonésien, est accolé à un autre volcan plus calme mais plus haut, culminant à 1703 mètres, le Perempuan, ce qui signifie «femme».

L’Indonésie, un vaste archipel, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur le «ceinture de feu» du Pacifique.