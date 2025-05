Japon: l’inflation accélère encore en avril à 3,5%

Keystone-SDA

La hausse des prix à la consommation au Japon (hors produits frais) a progressé à 3,5% sur un an en avril, accélérant une nouvelle fois après s'être établie à 3,2% en mars, selon des chiffres gouvernementaux publiés vendredi.

(Keystone-ATS) Ce chiffre, légèrement au-dessus des prévisions des économistes sondés par Bloomberg (+3,4%), confirme une inflation persistante dans l’archipel, bien au-delà de la cible de 2% fixée par la Banque du Japon (BoJ).

L’inflation n’avait pas atteint ce niveau dans l’archipel depuis janvier 2023 (+4,2%).

L’indice des prix à la consommation – excluant à la fois l’énergie et les produits alimentaires frais – a lui aussi progressé de 3,0% (contre 2,9% en mars), signalant que les tensions inflationnistes ne sont pas seulement liées aux matières premières ou à des facteurs ponctuels.

Le prix du riz s’envole

Les prix du riz ont presque doublé en un an, selon des données officielles publiées vendredi, la hausse atteignant 98,4%, contre 92,5% le mois précédent.

Ce niveau élevé d’inflation pourrait raviver les spéculations autour d’un prochain resserrement monétaire de la BoJ, après une pause en avril.

Pour tenter d’atténuer l’impact sur les ménages, le gouvernement a récemment étendu ses aides au logement et prolongé les subventions à l’énergie, dans le cadre du plan de relance de 21’800 milliards de yens (environ 125,6 milliards de francs) annoncé fin 2024.

L’archipel, longtemps englué dans une inflation nulle voire négative, est confronté à un changement de paradigme. Depuis avril 2022, l’indice des prix à la consommation hors produits frais reste systématiquement au-dessus de 2% sur un an.

Sur fond de tensions commerciales mondiales, la trajectoire de l’inflation dans les mois à venir sera déterminante pour les orientations futures de la politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ).

Globalement, le Japon a vu son économie se contracter de 0,2% au premier trimestre 2025, dans un environnement marqué par cette inflation persistante et les vives incertitudes pesant sur ses exportations en raison des droits de douane américains.

La guerre commerciale engagée par Donald Trump pourrait pénaliser à la fois les exportations nippones (automobile, acier…) et plomber davantage la consommation en entretenant l’inflation, fragilisant deux piliers de la quatrième économie mondiale.

Proche allié de Washington, le Japon est visé depuis début avril par des surtaxes douanières américaines de 25% sur l’automobile et l’acier. Or, l’automobile a représenté l’an dernier environ 28% des exportations japonaises à destination des Etats-Unis, et représente un emploi sur huit dans le pays.

Le Japon est par ailleurs menacé d’une surtaxe « réciproque » de 24% sur toutes ses exportations, mise en pause jusqu’à début juillet, et à laquelle Tokyo tente d’échapper via ses négociations avec l’administration Trump.