Jura: développement favorable des finances communales l’an dernier

Keystone-SDA

Les 50 communes jurassiennes ont réalisé un résultat financier "réjouissant" en 2024, avec un bénéfice consolidé de 17,5 millions de francs, soit plus du double de l’année précédente (7,3 millions). La performance a été portée par une nette progression des recettes fiscales.

3 minutes

(Keystone-ATS) Les disparités entre communes nécessitent toutefois l’engagement de réformes, constate le rapport sur les finances communales publié vendredi. Outre la hausse des recettes fiscales de 19,3 millions, l’augmentation des taxes (+2,4 millions) et des réévaluations immobilières (+2,8 millions) ont aussi soutenu la tendance.

Dans ce contexte, qualifié de favorable, 26 communes ont pu renforcer leur réserve de politique budgétaire pour un montant total de 16,6 millions de francs, tandis que d’autres ont dû y puiser 1,7 million. Les revenus communaux augmentent sensiblement, passant de 442,9 à 471,9 millions de francs (+29 millions).

Chute des investissements

La croissance est donc principalement attribuable à la hausse des recettes fiscales. La dynamique observée ne devrait toutefois pas s’inscrire dans la durée avec la même ampleur, avertit le communiqué. Parallèlement, les charges croissent également (+18,8 millions), pour atteindre 454,4 millions de francs en 2024.

Les investissements nets ont pour leur part chuté de près de 30% pour s’établir à 33 millions de francs, contre 45,7 millions en 2023. Il s’agit toutefois du fait d’une seule commune. De nombreux projets sont en cours dans le domaine scolaire et celui de la rénovation des cours d’eau.

L’endettement est lui en baisse: la dette globale recule de 12,1 millions à 604,1 millions, soit 8073 francs par habitant. Au total, 38 communes réduisent leur dette, contre 12 qui l’accroissent. L’indicateur du quotient d’endettement net reste mal noté toutefois, confirmant la fragilité structurelle d’une partie des collectivités.

Réformes en vue

Ce point révèle la nécessité de réformer les structures communales. Le projet de redéploiement de celles-ci, initié au printemps 2025 entre l’Etat et les communes via l’Association jurassienne des communes (AJC), vise à instaurer un environnement favorable incitant les communes aux regroupements et collaborations intercommunales.

«Il semble évident qu’une réforme du système est nécessaire pour rendre les communes plus fortes et plus autonomes ainsi que pour atténuer ou faire disparaître les déséquilibres constatés depuis des années par le rapport», poursuit le communiqué. Le Gouvernement souhaite saisir ces opportunités pour améliorer la situation.