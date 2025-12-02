L’auteur de polars Nicolas Feuz ne sera plus procureur

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

L'auteur de polars à succès Nicolas Feuz va quitter sa fonction de procureur à fin août 2026. Le Neuchâtelois veut se consacrer entièrement à l'écriture.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Il y aura eu 27 ans avant la magistrature pénale, puis 27 ans comme juge d’instruction et procureur. Maintenant, place à 27 ans d’écriture de polars à 100%», a annoncé lundi dans une publication sur LinkedIn, Nicolas Feuz, en partageant un article d’Arcinfo sur le sujet.

Selon le quotidien neuchâtelois, Nicolas Feuz a baissé son temps de travail de procureur à 70% depuis 2021 et souhaitait encore diminuer son pourcentage de 20% pour glisser gentiment vers son activité d’écrivain. Aucun de ses collègues procureurs à temps partiel n’a souhaité reprendre les 20% restants. L’auteur de polars a donc décidé de quitter la magistrature.

Depuis 2013, année où il a commencé à vendre des livres, Nicolas Feuz a vu que la courbe de ses ventes est toujours croissante. A ces droits d’auteur s’ajoutent ceux de cession pour le cinéma, les BD et les traductions. Trois de ses polars ont été achetés par des producteurs.

