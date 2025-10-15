L’Autorité palestinienne veut une «avancée» suisse sur un Etat

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

L'Autorité palestinienne demande à la Suisse de "s'avancer" sur un Etat palestinien. Elle veut aussi que Berne fasse pression pour que les élections palestiniennes d'ici un an aient lieu partout, y compris à Jérusalem-Est.

1 minute

(Keystone-ATS) «Le rôle de la Suisse est important et crucial», a dit mercredi l’émissaire du président Mahmoud Abbas, Mohammad Chtayyeh, aux correspondants accrédités à l’ONU à Genève (ACANU). Il a rencontré mardi à Berne le conseiller fédéral Ignazio Cassis et la présidente du Conseil national Maja Riniker (PLR/AG) et remis un message pour la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter.

La Suisse est le pays «où se trouvent les agences onusiennes et qui est dépositaire des Conventions de Genève» et doit «avancer» vers la reconnaissance d’un Etat, a dit l’ex-premier ministre.

Berne a promis de contribuer à la reconstruction de Gaza, sans chiffres. M. Cassis «comprend très bien la situation» et «je suis sûr que la Suisse sera aussi généreuse qu’elle l’a été jusqu’à présent», dit M. Chtayyeh.

