L’Egypte confirme un sommet de la paix pour Gaza, lundi

Les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Donald Trump présideront lundi à Charm el-Cheikh un "Sommet de la paix". Des "dirigeants de plus de 20 pays" seront présents, a annoncé samedi la présidence égyptienne dans un communiqué.

(Keystone-ATS) «Le sommet vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient, et à ouvrir une nouvelle page de sécurité et de stabilité régionale», précise le texte, au second jour d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

