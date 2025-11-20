L’Etat de Vaud attribue 16 bourses artistiques pour 2026

Keystone-SDA

L'Etat de Vaud a attribué seize bourses de soutien à la création artistique pour l'an prochain. Décernées pour les arts visuels, l'écriture et la bande dessinée, la musique ainsi que les jeux vidéo, elles représentent un montant total de 375'000 francs.

1 minute

(Keystone-ATS) Les soutiens vont directement à des artistes pour la réalisation de leur projet, mais aussi à des entreprises culturelles pour ce qui est du soutien à la création de jeux vidéo, précise jeudi le Canton dans un communiqué. Les bourses sont attribuées pour l’année 2026, à l’exception des octrois pour la musique qui portent sur 2026 et 2027.

Les 16 lauréats ont été sélectionnés parmi septante dossiers, examinés fin septembre. La ministre de la culture Nuria Gorrite a ensuite validé les différents préavis émis par les sous-commissions, renforcées pour l’occasion par des expertes et experts externes ou des jurys spécialisés, précise le communiqué.