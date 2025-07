L’industriel neuchâtelois Boris Petitpierre est décédé

Keystone-SDA

L'entrepreneur neuchâtelois Boris Petitpierre, qui avait vendu l'entreprise familiale au groupe jurassien Acrotec et s'était retiré de la direction en début d'année, est décédé dans sa 60e année. Selon le faire-part paru mercredi dans Arcinfo, l'industriel est mort des suites d'un arrêt cardiaque survenu au Portugal.

2 minutes

(Keystone-ATS) « C’est avec une immense tristesse que le groupe a appris le décès soudain et brutal de Boris Petitpierre, figure historique de l’industrie horlogère et directeur emblématique de Petitpierre SA, société qu’il a dirigée pendant plus de 30 ans avec passion, vision et humanité », a indiqué dans un communiqué Acrotec, spécialisé dans la micromécanique de précision.

« Homme de conviction, de cœur et d’engagement, Boris était reconnu pour sa proximité avec ses équipes, sa joie de vivre communicative, son humour toujours bienveillant, mais aussi pour sa fidélité indéfectible à ses collaborateurs, à ses partenaires et à ses valeurs. Boris était bien plus qu’un dirigeant: il était un bâtisseur, un compagnon de route fidèle et un ami sincère », a déclaré François Billig, directeur général du groupe, cité dans le communiqué.

L’entreprise Petitpierre, fondée en 1973 par Freddy Petitpierre et basée à Cortaillod et à Boudry (NE), a été reprise par son fils Boris en 1998. La société, qui est connue pour sa fabrication de machines spéciales, d’outillage et de sous-traitance pour l’industrie microtechnique de haute précision, a été rachetée en 2016 par le groupe Acrotec, basé à Develier (JU).

En janvier, Boris Petitpierre avait transmis la direction générale de Petitpierre à Vincent Rieder, afin de se consacrer à d’autres projets professionnels et personnels. Selon l’information d’alors, il était resté actionnaire du groupe Acrotec.