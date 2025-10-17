La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

L’UE propose de mobiliser les avoirs russes pour aider l’Ukraine

Keystone-SDA

Bruxelles propose que le prêt de 140 milliards d'euros qu'elle veut octroyer à l'Ukraine, grâce à la mobilisation des avoirs russes gelés, soit utilisé par Kiev pour acheter des armes à des fabricants européens, indique un document consulté vendredi par l'AFP.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La Commission européenne projette depuis le mois dernier un montage complexe qui permettrait à l’UE de financer un «prêt de réparations» en faveur de l’Ukraine, en s’appuyant sur plus de 200 milliards d’euros d’avoirs de la banque centrale russe, qui sont gelés depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision