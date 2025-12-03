La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Légères secousses dues à des explosions près de Bienne BE

Keystone-SDA

La terre a légèrement tremblé mercredi après-midi près de Bienne en raison de deux explosions. Le séisme, de 1.1 sur l'échelle de Richter, a dû être à peine perceptible, selon le Service sismologique suisse de l'EPFZ (SED), interrogé par l'agence Keystone-ATS.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Dans un premier temps, un message automatisé du SED a fait état d’un séisme d’une magnitude de 3,0 sur l’échelle de Richter près de Schangnau BE. Mais une vérification manuelle a révélé qu’il s’agissait d’explosions près de Bienne.

Le SED enregistre en moyenne trois à quatre tremblements de terre par jour en Suisse et dans les pays voisins, soit 1000 à 1500 par an. Dix à vingt secousses de magnitude supérieure à 2,5 sont effectivement ressenties par la population chaque année.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision