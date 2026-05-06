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La banque privée Mirabaud prend pied à Lausanne

Keystone-SDA

Le groupe bancaire privé genevois Mirabaud renforce sa présence sur l'arc lémanique avec l'ouverture de bureaux à Lausanne, présentés comme un comptoir pour desservir l'ensemble de la Suisse romande. Le groupe disposait déjà en Suisse de représentations à Bâle et à Zurich, en plus de Genève.

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(Keystone-ATS) La succursale vaudoise opérera sous la houlette de Louis Fauchier-Magnan, responsable de la banque privée pour la région romande et représentant de la septième génération de la famille fondatrice de l’établissement. Il sera épaulé par Pascal Meilland, en qualité de responsable d’équipe et de directeur.

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