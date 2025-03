La chanteuse Zoë Më de Fribourg à l’Eurovision de la chanson

Keystone-SDA

La chanteuse fribourgeoise Zoë Më représentera la Suisse au Concours Eurovision de la chanson en mai à Bâle, la ville où elle est née, a annoncé mercredi la SSR. Sa chanson sera dévoilée lundi prochain à 10h00.

2 minutes

(Keystone-ATS) « Représenter la Suisse à l’ESC, au moment où Bâle accueille le plus grand événement musical du monde, c’est un grand honneur et un peu surréaliste », déclare la chanteuse de 24 ans, citée dans un communiqué.

« En route entre Berlin et Fribourg, quelque part entre la musique de film et les beats modernes, elle crée son propre style pop « Chill Noir » et peint ainsi l’image d’une jeune femme qui aime ses imperfections », lit-on sur le site de la chanteuse.

Bilingual pop

Zoë Më a commencé à écrire ses propres chansons à l’âge de 10 ans. Elle chante aujourd’hui en allemand et en français. Son amour pour la langue française marque sa musicalité.

La jeune femme ne vient pourtant pas d’une famille bilingue. Elle a appris le français à l’école et avec ses amis. Née à Bâle, elle a d’abord vécu en Allemagne avant de s’installer à Fribourg avec sa famille en 2009.

Ce talent pour jeter des ponts musicaux entre les cultures est récompensé à plusieurs reprises: en 2024, elle a reçu les distinctions le « SRF 3 Best Talent » et le « RTS Artiste Radar ». Son EP bilingue « Dorienne Gris » lui vaut de se produire dans des festivals comme le Montreux Jazz Festival et le Luzern Live.

La Suisse à la finale

En tant que pays hôte, la Suisse se qualifie automatiquement pour la finale le 17 mai. L’artiste suisse sera cependant sur scène pour interpréter sa chanson lors de la première demi-finale du 13 mai.

Cette année, des artistes de 37 pays participent à l’Eurovision. Avec plus de 160 millions de téléspectateurs, le concours fait partie des plus grands événements télévisés au monde.