La Chine «inarrêtable», dit le président Xi devant Poutine et Kim

Une image pour l'Histoire: le président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong Un ont assisté ensemble mercredi à Pékin à un gigantesque défilé de la part d'un pays "inarrêtable" selon son chef.

(Keystone-ATS) Le président américain Donald Trump a répondu par le sarcasme tout en accusant Chine, Russie et Corée du Nord de «conspirer» contre les Etats-Unis.

Les trois dirigeants, M. Xi au centre, ont suivi côte à côte assis au balcon de Tiananmen la parade grandiose célébrant la victoire contre le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans. M. Xi les avait fait placer à ses côtés pour rejoindre la place Tiananmen sur le tapis rouge en tête du groupe des dirigeants.

Ils ont vu la chorégraphie impeccable des soldats marchant au pas sous les drapeaux, et toute la gamme des armements air, sol, mer: drones sous-marins, chars, arme laser, avions et hélicoptères dessinant le chiffre 80 dans le ciel légèrement voilé.

Ueli Maurer dans l’assistance

L’armée chinoise a aussi présenté pour la première fois de nouveaux missiles anti-navires et ce qui serait la dernière version de son colossal missile balistique intercontinental DF-5, le DF-5C, qui serait capable de transporter plusieurs têtes nucléaires en n’importe quel point de la Terre.

Des milliers de participants ont entonné des chants patriotiques sur l’immense place pavoisée d’oriflammes rouges. M. Xi, debout dans sa voiture à toit ouvrant descendant l’avenue de la Paix éternelle, a passé les troupes en revue en répondant à leur salut martial. «La renaissance de la nation chinoise est inarrêtable et la noble cause de la paix et du développement de l’humanité triomphera assurément», a-t-il proclamé dans un discours.

Dans une période de tensions géopolitiques et de guerre commerciale, il a mis en garde: «L’humanité fait de nouveau face à un choix entre la paix ou la guerre, le dialogue ou la confrontation». M. Xi a appelé à prévenir la réédition de «tragédies historiques» comme celle qui a vu mourir des millions de Chinois face aux troupes japonaises il y a plus de 80 ans. Il s’est gardé de toute référence explicite aux Etats-Unis ou aux sujets de discorde comme Taïwan ou les droits de douane.

Aucun dirigeant occidental de premier plan ne se trouvait dans l’assistance. L’ancien conseiller fédéral Ueli Maurer était lui sur place. La présence de Kim Jong Un en compagnie de ses deux puissants voisins était une première.

«Faculté de rassembler»

Jamais depuis son accession au pouvoir fin 2011, le dirigeant nord-coréen, qui limite les sorties hors de son pays reclus et soumis à de lourdes sanctions occidentales, ne s’est montré dans une telle réunion de dirigeants étrangers. «Que le président Xi et le merveilleux peuple chinois passent une excellente journée de célébrations», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

«Veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong Un pendant que vous conspirez contre les Etats-Unis d’Amérique», a-t-il ajouté. La journée marquait le point d’orgue d’une séquence au cours de laquelle la Chine a également accueilli lundi un sommet régional réunissant les dirigeants d’une vingtaine de pays eurasiatiques.

Malgré les pressions américaines, la Chine montre qu’elle «possède la faculté de rassembler et l’influence politique pour réunir Poutine et Kim», relève Lam Peng Er, chercheur à la National University de Singapour.

Première depuis 2023

La Chine a tenu tête aux droits de douane infligés à ses produits par les Etats-Unis après le retour de M. Trump à la Maison Blanche. M. Poutine n’a montré en Chine aucun signe de céder aux pressions de M. Trump pour un arrêt des combats en Ukraine, malgré la rencontre entre les deux présidents le 15 août en Alaska.

En Chine depuis dimanche, M. Poutine a affiché son entente avec M. Xi. Quant à la Corée du nord, les trois rencontres que M. Trump avait eues avec M. Kim en 2018 et 2019, au cours de son premier mandat, pour enrayer la menace nucléaire nord-coréenne, sont également restées sans lendemain.

En venant à Pékin, M. Kim «démontre aux Nord-Coréens et au monde qu’il a de puissants amis russes et chinois qui le traitent avec respect», dit l’expert Lam Peng Er. La Corée du nord a envoyé des milliers de soldats combattre avec les Russes. M. Poutine a remercié M. Kim pour ce qu’il a appelé sa participation «à la lutte contre le néonazisme contemporain», lors d’un entretien bilatéral à Pékin.