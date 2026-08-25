La commune de Randa met en garde contre l’effondrement d’un glacier

Keystone-SDA

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La situation sur le glacier du Weisshorn, près de Randa (VS), reste tendue: après plusieurs effondrements glaciaires survenus lundi, la commune a relevé le niveau d'alerte à 3. D'autres éboulements ne sont pas exclus dans les jours à venir.

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(Keystone-ATS) Lundi après-midi, au moins trois éboulements se sont produits sur le glacier suspendu du Weisshorn Est, a indiqué mardi la commune de Randa, dans la vallée de Zermatt, contactée par Keystone-ATS

Impossible d’évaluer la situation

Le plus important d’entre eux s’est produit entre 17h00 et 18h00. En raison d’une nette augmentation des mouvements, les autorités avaient déjà relevé le niveau de surveillance à 3 lundi. Compte tenu des mauvaises conditions météorologiques actuelles, aucune estimation fiable du volume des éboulements n’est possible pour l’instant, a indiqué la commune.

En raison d’une activité accrue, les mouvements sur le glacier suspendu font l’objet d’une surveillance depuis la fin juin. Parallèlement, le périmètre de danger correspondant a été défini et balisé. Les autorités ont précisé que l’évolution de la situation continuerait d’être surveillée afin de déterminer si le niveau de danger accru persiste ou si la situation se stabilise.

Une interdiction d’accès est en vigueur jusqu’à nouvel ordre à l’intérieur du périmètre défini. De plus, les accès officiels pour les piétons et les cyclistes restent fermés.

Les services compétents n’excluent pas de nouveaux éboulements dans les jours à venir. Ceux-ci pourraient s’étendre jusqu’à la zone de danger balisée.

Triple éboulement de 1991

Par le passé, le Weisshorn a connu à plusieurs reprises des effondrements glaciaires. Le plus important événement historiquement documenté remonte à 1819. L’avalanche déclenchée à l’époque avait causé d’importants dégâts dans le village de Randa. D’autres éboulements, survenus en 1972 et 1973, ont eu des conséquences moins graves et se sont arrêtés sur un champ de glace.

La commune de Randa a également été marquée par d’autres risques naturels. En 1991, un triple éboulement rocheux s’était produit au Längenfluhberg. En l’espace de quelques semaines, près de 50 millions de mètres cubes de roches s’étaient déversés dans la vallée.

Les masses rocheuses avaient enseveli la ligne de chemin de fer et la route. Elles avaient également obstrué la rivière Vispa, formant un barrage naturel. Ces éboulements n’ont fait aucune victime parmi la population, mais des animaux d’élevage ont péri et 33 bâtiments ont été détruits.