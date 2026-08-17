La police cantonale bernoise comble son sous-effectif

Keystone-SDA

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Pour la première fois depuis bien longtemps, la police cantonale bernoise est parvenue à repourvoir tous ses postes vacants. Elle a pu atteindre cet objectif grâce à un recrutement plus intensif. Mais un renforcement des effectifs reste indispensable face aux nouveaux défis.

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(Keystone-ATS) Pendant plusieurs années, la police cantonale bernoise avait été en sous-effectif. Avec le nouveau métier de gestionnaire de police et la possibilité, unique en Suisse, de suivre la formation à temps partiel, de nouvelles voies d’accès à cette profession ont vu le jour.

La police a aussi renforcé sa présence lors d’événements publics tels que les salons et les séances d’information. Les défis et la diversité des missions ont également renforcé l’intérêt pour les métiers de la police. Les lacunes en matière de personnel ont ainsi pu être comblées, souligne lundi la Direction de la sécurité du canton de Berne.

La police reste néanmoins confrontée à des défis importants. Avec la croissance démographique, le nombre d’infractions et d’interventions est en hausse. Dans le même temps, de nouvelles missions sont apparues: cybercriminalité, criminalité organisée, lutte contre le terrorisme, défense contre les drones ou harcèlement.

Dans ce contexte, un renforcement supplémentaire des effectifs est absolument indispensable, estime la Direction de la sécurité qui rappelle qu’à l’échelle suisse, le canton de Berne présente toujours une densité policière inférieure à la moyenne. Contrairement à d’autres cantons, il ne dispose pas de polices communales.