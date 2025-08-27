La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter

La ponctualité des avions a augmenté en Suisse

Keystone-SDA

Le nombre de vols aiguillés dans le ciel suisse par Skyguide est à nouveau aussi élevé qu'avant la pandémie. Au premier semestre 2025, ils étaient 868'000 unités. Leur ponctualité a aussi augmenté, passant à 96% des vols.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Au premier semestre de l’an dernier, la part de vols ponctuels se situait à 94,6%. La plupart des retards enregistrés au cours des six premiers mois de l’année en cours étaient liés à la météo, indique Skyguide mercredi.

La société suisse de contrôle aérien a réalisé un bénéfice de 8 millions de francs au premier semestre. Elle se dit confiante de pouvoir rembourser à la Confédération, d’ici à 2029, un prêt de 250 millions perçu durant la pandémie de Covid-19.

Skyguide devrait avoir achevé en 2027 la structure programmatique du projet de numérisation «Virtual Center». Ce dernier sera autofinancé d’ici à son achèvement. En mai dernier, le Contrôle fédéral des finances tablait sur un bouclement du projet en 2031 au plus tôt et évoquait des «évolutions préoccupantes».

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
6 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision