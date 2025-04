La Poste Suisse doit être plus flexible

Keystone-SDA

La Poste doit disposer d'une plus grande flexibilité pour la distribution à domicile des lettres, des colis et des quotidiens. Le Conseil fédéral a mis en consultation mercredi jusqu'au 6 août une révision de l'ordonnance.

1 minute

(Keystone-ATS) La révision partielle doit permettre à l’entreprise d’optimiser ses processus tout en tenant compte du degré élevé de numérisation dans la population et les entreprises. Les prestations relevant du service universel doivent être fournies de manière plus efficace et plus rentable.

La Poste sera tenue de respecter à 90 % le délai de livraison pour les lettres, les colis et les quotidiens en abonnement. Actuellement, ces délais sont de 97%, respectivement 95% pour les quotidiens.

Le Conseil fédéral veut aussi contraindre La Poste à distribuer les envois postaux dans toutes les zones habitées à l’année, et non plus, comme prescrit depuis 2021, dans toutes les maisons habitées à l’année.