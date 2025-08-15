La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
La Suisse débloque quatre millions pour le Soudan

Keystone-SDA

La Suisse a débloqué quatre millions de francs pour venir en aide au Soudan, gravement touché par la famine et le choléra. Pas moins de 64% de la population soudanaise, soit environ 28,4 millions de personnes, se trouve en situation d'insécurité alimentaire aiguë.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Face à cette situation, la Direction du développement de la coopération (DDC) a décidé de débloquer 4 millions de francs de son budget en faveur du Fonds humanitaire des Nations Unies pour le Soudan (SHF)», indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) vendredi dans un communiqué.

Ce montant vise à renforcer le soutien aux ONG internationales, nationales et locales, qui ont plus facilement accès aux zones les plus touchées et difficiles d’accès, précise-t-il. Depuis 2023, le DFAE a alloué plus de 135 millions de francs pour soutenir la population soudanaise.

Le pays est plongé, depuis plus de deux ans, dans une grave crise humanitaire, en raison des combats entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapides. Plus de 10 millions de personnes sont actuellement déplacées à l’intérieur du pays et près de 4 millions ont fui dans les pays voisins. Selon les Nations Unies, plus de 30 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire au Soudan.

