Quand un empereur romain risque de tomber de son piédestal

Seule chose de certaine: ce buste en or représente un empereur romain. Mais lequel? swissinfo.ch

Le buste en or de Marc-Aurèle est l’objet le plus précieux et le plus connu de l’archéologie suisse. Mais si sa valeur n’est guère contestée, il n’en va pas de même pour l’aura du personnage. Selon une nouvelle théorie, ce buste ne représenterait pas un illustre empereur romain, mais un obscur usurpateur gaulois.

On peut le dire, le buste de Marc-Aurèle est la grande star de l’archéologie suisse. Il est vrai que cet objet en parfait état de conservation impressionne: d’une hauteur de 33,5 cm, il est fait de 1,6 kg d’or 24 carats. L’objet est si précieux qu’il est conservé dans les coffres de la Banque cantonale vaudoise, à Lausanne – le buste que l’on peut admirer au Musée romain d’Avenches n’est qu’une copie.

Le buste provient d’Avenches, petite ville du canton de Vaud autrefois capitale de l’Helvétie romaine. L’objet avait été retrouvé lors de fouilles exécutées en 1939 par des chômeurs en programme d’occupation. Il était enfoui dans une canalisation proche du temple du forum antique.

Empereur philosophe

Le personnage représente un homme barbu dans la force de l’âge, avec deux rides sur le front et portant une cuirasse. Mais aucune inscription ne révèle son identité. Une seule chose est sûre: il ne peut s’agir que d’un empereur, compte tenu de l’utilisation d’or.

Peu de temps après la découverte, les spécialistes de l’époque se sont mis d’accord sur un nom lors d’un congrès d’archéologie tenu à Berlin: il s’agirait de Marc-Aurèle, empereur de 161-180.

Et si le buste est exceptionnel, le personnage qui lui est associé l’est tout autant. Marc-Aurèle est l’un des empereurs romains les plus puissants. Il est aussi l’archétype de l’empereur-philosophe, qui a basé son règne sur les préceptes du stoïcisme; un empereur-écrivain qui a laissé à la postérité ses Pensées pour moi-même.

Une histoire de barbe et de boucles

La barbe et les deux rides visibles sur le buste sont des attributs classiques des philosophes. Il pourrait donc bien s’agir de Marc-Aurèle. Mais ce n’est qu’une hypothèse parmi d’autres, notamment parce qu’une quinzaine d’empereurs ont porté la barbe.

D’autres noms ont d’ailleurs été évoqués. Avant de se mettre d’accord sur Marc-Aurèle, les archéologues de 1939 avaient d’abord pensé à son prédécesseur Antonin le Pieux (138-161). Dans les années 1980, une autre théorie voyait dans le buste le portrait de Julien l’Apostat (361-363), l’empereur qui avait vainement tenté de rétablir le paganisme.

Aujourd’hui, une nouvelle théorie a été exposée dans Passé SimpleLien externe, le mensuel romand d’histoire et d’archéologie. Elle émane de Michel Fuchs, professeur émérite d’archéologie de l’Université de Lausanne et auteur de nombreuses publications sur l’ancienne capitale des Helvètes. Il avance l’idée que le personnage représenté sur le buste est Tetricus Ier (271-274), dernier empereur de l’éphémère Empire des Gaules (260-274).

Comme d’autres avant lui, Michel Fuchs fait remarquer que toutes les représentations connues de Marc-Aurèle le montrent avec une coiffure bouclée, ce qui n’est pas le cas du personnage du buste. Ce dernier correspond en revanche très bien aux monnaies à l’effigie de Tetricus.

«Tetricus a un nez fin, une barbe soignée, des cheveux qui correspondent à une partie levée en mèche sur le haut, lisse à l’arrière, en étoile sur le crâne. Cela correspond vraiment très fortement à ce qu’on connaît du buste d’Avenches», a expliqué Michel Fuchs au journal télévisé de la radiotélévision suisse (RTS).

Par ailleurs, les monnaies retrouvées à Avenches montrent que les villes étaient du côté de l’empire gaulois scissionnaire, et non dans les camps des empereurs romains légitimes.

Une pièce exceptionnelle

La nouvelle théorie de Michel Fuchs n’apporte pas de preuve définitive sur l’identité du personnage. Les indices sont même «ténus» aux yeux de Denis Genequand, directeur des Site et Musée romain d’AvenchesLien externe.

«L’étude des portraits romains n’est pas une science exacte et il s’agit d’une discipline qui n’est plus en vogue. Les seules représentations que nous avons de Tetricus sont ses profils sur des monnaies; il faudrait avoir d’autres statues pour que la comparaison soit plus appropriée», a-t-il estimé dans les colonnes du quotidien La Liberté. Pour lui, Marc-Aurèle reste donc «l’interprétation la plus probable».

Ce scepticisme n’étonne guère Michel Fuchs. «Il s’avère extrêmement difficile ou audacieux de toucher à l’image de Marc-Aurèle qu’offrirait le buste en or d’Avenches. L’attribution a pour elle de renvoyer à l’empereur par excellence, celui que tous ses successeurs chercheront à imiter et dont les auteurs postérieurs feront l’éloge», écrit-il dans Passé simple.

L’identité du personnage ne fera probablement jamais l’unanimité. En revanche, tout le monde s’accordera sur le caractère exceptionnel de l’objet. «C’est un buste en or d’un empereur romain qui est dans un très bon état de conservation, qui est de grande dimension par rapport aux autres bustes en or connus. Donc, ça reste dans tous les cas une trouvaille exceptionnelle», a rappelé Denis Genequand sur les ondes de la RTS.

