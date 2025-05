La Suisse lance un système national de détection des sécheresses

Keystone-SDA

La Suisse se prépare aux conséquences du changement climatique. Elle a lancé jeudi un nouveau système national pour détecter les sécheresses et alerter la population ainsi que les autorités à l'avance.

(Keystone-ATS) Ce système doit minimiser les dommages et les pénuries dans l’approvisionnement de base, ont indiqué jeudi les offices fédéraux de l’environnement (OFEV), de météorologie et climatologie (MétéoSuisse) et de la topographie (Swisstopo), derrière ce projet.

Les informations, qui seront envoyées aux autorités, aux services spécialisés et à la population, doivent aider les cantons et communes à prendre des mesures à temps. Ils pourront par exemple décider la fermeture de fontaines et adapter l’approvisionnement en eau.

Des alertes seront aussi diffusées sur les canaux existants, comme le portail des dangers naturels de la Confédération, en cas de sécheresses prolongées.