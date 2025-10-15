La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

La Syrie va demander à la Russie de livrer Bachar al-Assad

Keystone-SDA

Le président intérimaire syrien Ahmad al-Chareh, qui effectue mercredi sa première visite en Russie, va demander à Moscou de livrer le dirigeant déchu Bachar al-Assad, a déclaré à l'AFP un responsable gouvernemental syrien qui a requis l'anonymat.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le nouveau dirigeant syrien est arrivé à Moscou où il doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, selon l’agence officielle syrienne Sana. M. Chareh avait renversé en décembre 2024, à la tête d’une coalition islamiste, Bachar al-Assad qui avait fui en Russie, l’un de ses principaux alliés.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision