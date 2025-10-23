La tempête «Benjamin» a fortement frappé la Suisse

Keystone-SDA

La tempête Benjamin a fortement frappé la Suisse jeudi. Le trafic a été perturbé, notamment en Suisse romande. En plusieurs endroits, les rafales ont dépassé les 100 km/h. Elles ont même atteint 148 km/h au Pilate (OW) et145 km/h aux Diablerets (VD).

4 minutes

(Keystone-ATS) Les services de police et de pompiers ont été fortement mobilisés dans de nombreuses régions, notamment en Suisse romande. De nombreuses chutes d’arbres ont été signalées et des routes coupées.

Parmi les accidents les plus spectaculaires, un pylône supportant une ligne à haute tension est tombé à Bière (VD) peu avant 11h00. Le câble n’aurait toutefois pas été rompu. Un arbre est par ailleurs tombé sur un bus qui transportait une quinzaine de personnes à Givrins (VD), mais personne n’a été blessé, selon le journal La Côte.

La police vaudoise a recensé 80 interventions. Les pompiers ont reçu 750 appels et procédé à 115 interventions, très majoritairement des chutes d’arbre, branche, panneaux de signalisation.

Dans le canton de Fribourg également, des arbres et des branches ont chuté sur la chaussée. Des matériaux de toiture se sont également envolés. En tout, les services de l’édilité, les pompiers et la police sont intervenus une trentaine de fois, principalement dans les districts de la Gruèyre, de la Broye et de la Sarine, a indiqué la police cantonale fribourgeoise en fin de journée à Keystone-ATS. Une personne a été légèrement blessée à Bulle par une barre d’aluminium qui s’est détâchée de la structure d’un bâtiment.

Sur le Léman, la CGN a annulé la navigation sur toutes les lignes régulières pour l’ensemble de la journée .

Les CFF ont fait part de différentes restrictions de trafic tout au long de la journée. Les lignes entre Payerne (VD) et Chiètres (FR), entre Vevey et Aigle (VD) ainsi qu’entre La Sarraz (VD) et Vallorbe (VD) ont toutes été concernées par des interruptions de trafic. Tout comme celle entre La Chaux-de-Fonds et Besançon (F), dont la perturbation devrait durer jusqu’à 19h00, selon l’horaire en ligne.

Parcs fermés à Genève

Au bout du lac, 78 d’interventions ont été menées par le Service d’incendie et de secours de Genève (SIS) entre 7h00 et 11h00. Elles sont essentiellement dues à des chutes d’arbres, a indiqué le capitaine Nicolas Millot, porte-parole du SIS.

Les communes de la rive droite ont été particulièrement touchées, de même que le centre-ville de Genève. Du personnel de repos a été appelé en renfort, ainsi que des bûcherons.

La ville de Genève avait indiqué mercredi soir qu’elle fermait tous ses parcs jusqu’à nouvel ordre en raison des fortes rafales annoncées.

Remorque renversée

La tempête «Benjamin» a aussi causé d’importants dégâts dans le canton de Berne. Entre 7h00 et 15h00 environ, la police cantonale a reçu 82 signalements, dont la moitié provenait de l’Oberland bernois.

La tempête a notamment déraciné plusieurs arbres le long de la route cantonale reliant Thoune à Blumenstein. Ceux-ci se sont retrouvés accrochés à d’autres arbres, mais les travaux d’évacuation n’ont pas pu avoir lieu dans un premier temps en raison des vents violents.

Dans le canton de Saint-Gall, la remorque d’un véhicule de livraison s’est renversée sur l’A13, près de Rüthi, en raison d’une forte rafale de vent. Les deux voies ont été fermées à la circulation pendant environ deux heures.

Dans le canton de Bâle-Ville, les secours et la police ont reçu environ 25 appels liés à la tempête. Cependant, puisque la tempête a été moins violente que prévu, les opérations ont été menées avec les moyens habituels.

Les pompiers ont été fortement sollicités. Ils ont notamment dû sécuriser et démonter en partie une toiture qui avait été endommagée.

D’un point de vue général, la tempête a été moins violente en Suisse alémanique qu’en Romandie.

Près de 150 km/h en montagne

Plusieurs rafales dépassant les 100 km/h ont été enregistrées en plaine, notamment à 128 km/h au Bouveret (VS), à 125 km/h à Bière (VD) et à 110 km/h à Nyon (VD), indique Météo Suisse. En altitude, le vent a soufflé à 148 km/h au Pilatus (OW), à 145 km/h aux Diablerets (VD), à 140 km/h à La Dôle (VD), à 134 km/h au Moléson (FR) et à 131 km/h au Chasseral (BE).

L’Office fédéral de météorologie avait prévenu qu’un vent «fort à tempétueux» balaierait le pays et avait émis un avertissement de degrés 3 sur 5 concernant sur tout le nord des Alpes.