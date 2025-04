La vallée de Saas à nouveau accessible dimanche soir

Keystone-SDA

La vallée de Saas était à nouveau accessible dimanche soir depuis la vallée du Rhône. La route cantonale depuis et vers Viège a été rouverte, sans restriction de temps comme annoncé initialement.

2 minutes

(Keystone-ATS) Il était prévu dans un premier de ne rouvrir le tronçon entre Stalden et Saas-Balen – entravé par un glissement de terrain consécutif aux intempéries de jeudi – que pour une durée limitée, entre 19h et 21h.

Mais vers 19h, plus aucune restriction de temps n’était donnée. « La route entre Stalden et Saas-Balen a rouvert pour l’ensemble du trafic », indiquait le site de la commune de Saas-Fee.

« Le tronçon entre Saas-Fee et Saas-Almagell restait cependant bouclé en raison des risques d’avalanche », a précisé à Keystone-ATS le porte-parole de la police cantonale Stève Léger.

La veille, l’accès à la vallée de Saas avait déjà été rouvert temporairement, entre 19h et 21h. « De nombreux touristes en avaient profité pour quitter la vallée. Une longue file de voitures s’était formée à travers le village », a déclaré à Keystone-ATS le président de Saas-Grund Venetz Alwin. Fait étonnant, de nombreuses personnes ont également fait le trajet inverse, a-t-il ajouté.

Fonte des neiges

Bien que le risque de glissements de terrain et d’avalanches soit encore réel, M. Alwin s’est dit optimiste pour les jours qui viennent. Le soleil a brillé sur la station dimanche après-midi, et la météo des prochains jours s’annonce bonne. Tant et si bien que la couche de neige, encore haute de 60 à 70 cm samedi, est passée à 10 à 15 cm.

A noter que la station de Zermatt était à nouveau accessible depuis samedi.

Dans un communiqué, Air Zermatt indique avoir eu beaucoup de travail en lien avec les conséquences des fortes chutes de neige. La compagnie a effectué des transports de techniciens dans des zones isolées du Haut-Valais pour aider à rétablir à l’électricité. Elle a aussi procédé à des « dynamitages contrôlés » pour sécuriser les routes et les voies ferrées et mené des opérations de déblaiement de bois, en collaboration avec les services forestiers et les secouristes.