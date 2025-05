La Ville de Neuchâtel enregistre un déficit moins élevé qu’attendu

Keystone-SDA

La commune de Neuchâtel a enregistré en 2024 un déficit de 5,7 millions de francs, moins élevé que l'excédent de charges de 9 millions budgété. La Ville se félicite que plus de 80% des investissements prévus aient été réalisés l'an dernier.

(Keystone-ATS) « Les efforts consentis au sein de l’administration, l’éclaircie économique de 2024 de même que la hausse des recettes fiscales des entreprises ont contribué à réduire le déficit », a déclaré vendredi Jonathan Gretillat, conseiller communal en charge des finances. Le résultat reflète « une consolidation progressive et continue des finances communales », a-t-il ajouté.

Les revenus d’exploitation de 310 millions de francs sont 4% plus élevés que le budget. Les recettes fiscales (194 milions) sont en augmentation de 1,3%, grâce à la contribution plus élevée des recettes des personnes morales (63 millions).

Au niveau des personnes physiques (125 millions), les revenus fiscaux sont plus élevés qu’en 2023 mais sont inférieurs au budget, malgré une hausse de la population de près de 500 habitants.

Les recettes des personnes physiques « sont le socle de nos finances et les plus stables sur la durée. Cette évolution moins élevée qu’attendue reste un point d’attention et d’analyse », a ajouté Jonathan Gretillat.

Hausse des habitants

« Le nombre d’habitants continue à croître au 1er trimestre et on met les moyens en politique publique pour accueillir cet accroissement. On souhaite donc un retour sur investissement », a précisé la présidente de la Ville, Violaine Blétry-de Montmollin.

Les charges d’exploitation de 343 millions de francs sont supérieures de 2,7% par rapport au budget et de 5,2% par rapport aux comptes 2023. Le nombre d’emplois est notamment en hausse de 13,2 EPT (équivalent plein temps), en lien avec la mise en place du programme MAÉ d’école à journée continue. Les charges de transfert sont également en augmentation.

Les autorités se sont réjouies du niveau rarement égalé de réalisation des investissements planifiés. Sur les 50 millions de francs budgétés au compte d’investissements, 40,2 millions ont été investis l’an dernier, notamment pour la rénovation et l’extension du collège des Parcs et le premier secteur des Jeunes-Rives.

Jonathan Gretillat a ajouté que les prévisions économiques mitigées pour 2025 et les forts remous de l’actualité mondiale incitent à la prudence pour les exercices à venir. Violaine Blétry-de Montmollin a précisé que la Ville n’avait toutefois pas reçu pour l’heure d’information de perte d’emplois sur son territoire.