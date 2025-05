Lausanne: trois nouvelles pionnières honorées dans l’espace public

Trois pionnières donneront leur nom à des rues, des places ou des parcs lausannois dès le 1er octobre prochain. Il s'agit de la co-fondatrice et présidente de l'association populaire d'entraide familiale, Violette Taillens; de la médecin et pionnière de la lutte contre la tuberculose, Charlotte Olivier; et de la fondatrice de la première crèche de Lausanne et de Suisse romande en 1873, Sophie Mercier.

2 minutes

(Keystone-ATS) « En rendant hommage à ces femmes, nous les sortons de l’ombre de l’histoire et mettons en lumière leur héritage. Leur ambition et courage les ont poussées à bouger les lignes. Encore aujourd’hui, leurs parcours hors du commun sont source d’inspiration pour les générations actuelles et futures », a déclaré Florence Germond, conseillère municipale en charge des questions d’égalité, lundi dans un communiqué.

Violette Taillens donnera son nom à la future place du quartier de Montelly. La rue du Flon prendra le nom de rue Sophie-Mercier, tandis que le grand et le petit refuge de Sauvabelin, ainsi qu’à leur chemin d’accès seront baptisés du nom de Charlotte Olivier.

La volonté d’accroître la visibilité des femmes dans l’espace public lausannois remonte à 2022, lorsque la Municipalité avait constaté que sur les 103 rues nommées cette année-là en l’honneur de personnalités, seules 3 portaient le nom d’une femme. La Ville s’était alors engagée à (re)nommer 30 rues, places et parcs en hommage à une pionnière d’ici 2026. Avec les trois nouvelles pionnières à l’honneur ce nombre sera porté à 22 dès le mois d’octobre.

Consultation lancée pour 2026

La démarche se poursuit. « D’autres femmes se verront honorées en 2026. Les prochaines propositions seront annoncées le 6 mai dans la feuille des avis officiels (FAO) et le quotidien 24 heures », annonce la Municipalité. Ils feront l’objet d’une consultation jusqu’au 10 juin prochain.

Ainsi, la placette à la hauteur du boulevard de Grancy 19 pourrait devenir la place Jacqueline-Veuve du nom de la réalisatrice. La place de la Louve pourrait prendre le nom de l’artiste peintre Alice Bailly.

La joueuse de tennis Lolette Payot se verrait honorée dans le parc à l’angle de l’avenue de l’Eglise-Anglaise et de l’avenue d’Ouchy, tandis que la terrasse à l’angle de la rue Louis-Auguste-Curtat et du pont Charles-Bessières deviendrait la terrasse Mère Sofia, en l’honneur de cette personnalité engagée pour les personnes marginalisées.