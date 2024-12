Le bitcoin poursuit son envolée et établit un nouveau record

Keystone-SDA

Le bitcoin poursuivait lundi sa folle envolée, la plus connue des devises électroniques ayant franchi le seuil des 106'000 dollars l'unité, un nouveau record.

(Keystone-ATS) La cryptodevise, toujours dopée par les projets attendus de la future administration du président élu américain Donald Trump, tirait aussi profit des attentes des investisseurs en matière de baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed).

Dans la nuit de dimanche à lundi, le bitcoin a établi un nouveau record à 106’533 dollars sur la plateforme de négoce bitstamp. Vers 07h45 lundi, elle valait encore 105’229 dollars.

En l’espace d’un mois, la devise électronique affichant la plus grosse capitalisation a bondi de 17,26%, alors que sur un an sa valeur a désormais largement plus que doublé (+151,15%).

Les investisseurs espèrent que la banque centrale américaine ne se contentera pas de baisser les taux mercredi, mais qu’elle poursuivra son cycle de baisse des taux en 2025. Jeudi dernier, la Banque centrale européenne avait également abaissé les taux d’intérêt de la zone euro, tout comme la Banque nationale suisse (BNS), l’institut d’émission helvétique créant cependant la surprise avec une réduction de son taux directeur de 50 points de base à 0,5%.

« Les fantasmes de baisse des taux d’intérêt de part et d’autre de l’Atlantique continuent de jouer en faveur des crypto-valeurs », observe Timo Emden, d’Emden Research. Outre la confiance en une baisse globale des taux d’intérêt sur le marché des capitaux, les investisseurs attendent avec impatience l’arrivée du président élu américain Donald Trump à la Maison Blanche.

Le catalyseur décisif de l’appétit persistant pour le risque reste la perspective d’un retour de M. Trump à la Maison Blanche et l’espoir qui en découle d’un Washington favorable à la cryptographie ainsi que d’une nouvelle ère réglementaire dans la plus grande économie du monde. La possible mise en place de réserves stratégiques de bitcoins devrait faire sortir les derniers investisseurs de leur réserve. Avant que le président élu américain ne s’installe à la Maison Blanche, les acteurs du marché pourraient désormais saisir l’une des dernières occasions de se positionner.